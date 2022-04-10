حماس: إعدام المواطنة سباتين تجسيد للسلوك الإرهابي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس إن جريمة جيش الاحتلال بإعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين، من قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، اليوم الأحد، تجسيد حقيقي للسلوك الارهابي الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا.وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن هذه الجريمة تؤكد من جديد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفضح الوجه العنصري البشع للاحتلال الذي يمثل قاع الانحطاط الانساني.وأكدت أن هذه الجريمة الارهابية وغيرها ، تأتي بسبب عجز المنظومة الدولية على وقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ويفضح نفاق المنظومة الدولية بتعاملها بمعايير مزدوجة والكيل بمكياليين في كل ما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطينى .وأشار إلى أن كل هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال المجرم حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.