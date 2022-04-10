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شؤون فلسطينية

شاهر سعد: غانتس سيقدم خطة لسد كافة الثغرات التي يمر منها العمال

شاهر سعد: غانتس سيقدم خطة لسد كافة الثغرات التي يمر منها العمال
رام الله - دنيا الوطن
اوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أنه وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية وجهات نقابية بأن وزير الحرب بدولة الاحتلال بيني غانتس سيقدم مقترح خطة لسد كافة الفتحات التي يجتازها العمال بميزانية قيمتها 400 مليون شيكل.

وقال سعد أن الحواجز العسكرية لدولة الاحتلال وزعت فجر اليوم على العمال منشورات تهدد من يساعد عمال جنين بالدخول الى الأراضي المحتلة.

وأضاف سعد أنه تم الإعتداء على ثلاثة عمال من عورتا وإصابتهم برضوض أثناء تنقلهم فجر هذا اليوم عند نفق حبلة بمنطقة قلقيلية الأمر الذي يوضح أن حكومة الاحتلال تصعد من إجراءاتها وانتهاكاتها بحق العمال على الفتحات التي يجتازونها من أجل لقمة العيش.

وأكد سعد أننا كاتحاد حذرنا سابقا من التعامل مع السماسرة وشراء التصاريح منهم فخسائر عمال جنين الذين تم منعهم من الدخول بعد شرائهم للتصاريح تقدر بحوالي 120 مليون شيكل ، مضيفا أن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للعمال المقدمين على مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر. 

وفي ختام حديثه قال سعد أنه سيتم التواصل مع منظمة العمل الدولية لوضع حد نهائي لكافة الإنتهاكات والإعتداءات التعسفية ضد العمال الفلسطينيين والتي تقوم بها دولة الاحتلال ارضاء للرأي العام الإسرائيلي، مبينا أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يسعى جاهدا لحماية العمال ويحذرهم من التنقل خلال هذه الفترة التي تشهد تصعيدا خطيرا يهدد حياتهم.

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