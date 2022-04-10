مهجة القدس: الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط تدهور وضعه الصحي

رام الله - دنيا الوطنأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، يوم الاحد، أن الأسير خليل محمد خليل عواودة مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 39 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة وسط تدهور مستمر في وضعه الصحي وعدم استجابة سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والحرية.وأفاد الأسير خليل عواودة، في رسالة وصلت مهجة القدس، أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلته يوم الخميس الماضي إلى سجن عيادة الرملة وبنفس اليوم نقلته إلى مستشفى كابلان لتدهور وضعه الصحي للضغط عليه لتلقي المدعمات، إلا أنه رفض ذلك، ومن ثم قامت بإرجاعه إلى سجن عيادة الرملة مرة أخرى، ووضعته في غرفة لوحدة في قسم السجناء المدنيين اليهود.وبخصوص وضعه الصحي فقد أوضح في رسالته أنه يعاني من ضعف عام وهزال وآلام في كافة أنحاء جسده، وصعوبة في الحركة والكلام، ودوخة مستمرة واستفراغ مستمر "مادة صفراء" تسبب له آلام في الأحشاء، وهذا بدوره أدى إلى تقليله شرب الماء حتى يقلل من القيء، لافتًا إلى أنه مستمر بإضرابه دون أي مدعمات أو أملاح أو سكر فقط يشرب الماء، والذي أصبح لا يستسيغه، ووزنه في انخفاض مستمر حيث أصبح حوالي 68 كيلو بينما كان قبل خوضه الإضراب نحو 86 كيلو.وأوضحت مهجة القدس أن ما يسمى محكمة عوفر الصهيونية أصدرت اليوم حكمًا بحقه بالسجن لمدة 3 شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الفيس بوك، وهذه التهمة وجهت له قبل أن تحوله سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري.يذكر أن الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا بمحافظة الخليل وولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو متزوج؛ وأب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال بداية اعتقاله تهمة التحريض على الفيس بوك إلا أنها بعد ذلك حولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022م رفضًا لقرار تحويله للاعتقال الإداري، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.