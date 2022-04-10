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الغول: مشروع القانون الأمريكي لمنع تمويل "أمنستي" دعم لإرهاب الاحتلال وعنصريته

الغول: مشروع القانون الأمريكي لمنع تمويل "أمنستي" دعم لإرهاب الاحتلال وعنصريته
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة: إن مشروع القانون الأمريكي لمنع منظمة العفو الدولية "امنستي" من تلقي التمويل بسبب تقريرها الأخير، هو تكريس للدعم الأمريكي لإرهاب الاحتلال وعنصريته.

وأكد الغول أن مشروع القانون الأمريكي يعتبر تدخلا سافرا في منظومة العدالة الدولية، ويخالف بشكل صارخ كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالب بمواجهة مشروع القانون الأمريكي من خلال إنفاد توصيات تقرير أمنستي الأخير الذي اعتبر الاحتلال نظام فصل عنصري، ودعا لإدانة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورفع دعاوى ضده أمام محكمة الجنايات الدولية.

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