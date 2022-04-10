التشريعي بغزة يدين جريمة إعدام الشهيدة "غادة سباتين" في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس التشريعي بغزة، وبشدة إعدام الاحتلال الشهيدة غادة ابراهيم سباتين التي ارتقت بجريمة جديدة على يد "الارهاب الصهيوني" قرب مدخل بلدة حوسان غرب بيت لحم.وأكد التشريعي في تصريح صحفي، أن ما قام به جنود الاحتلال من إعدام ميداني بحق الشهيدة سباتين وتركها تنزف حتى الموت هو جريمة بشعة تفضح الوجه القبيح للاحتلال وتؤكد عقليته الإجرامية.وتقدم بالتعزية إلى ذوي الشهيدة سباتين، مشدداً أن تغول الاحتلال على دماء أبناء شعبنا الفلسطيني سيزيد من إصرار شعبنا على مقاومة المحتل حتى تحرير كل فلسطين.وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة قادة الاحتلال عليها أمام محكمة الجنايات الدولية.