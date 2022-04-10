المقاومة الشعبية: الاعتداء على حرائرنا سيُفجر البركان في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط: إن "جريمة الإعدام بحق الشهيدة غادة سباتين من بيت لحم هي دليلٌ واضح لإجرام الاحتلال الذي سيدفع ثمنه عبر استمرار العمليات البطولية بكافة أشكالها ضد جنوده ومغتصبيه".وأضاف خلال بيان صحفي: "فليعلم الاحتلال الصهيوني بأن الاعتداء على حرائر شعبنا بركان سينفجر في وجهه وعليه انتظار القادم".وأشار الأزبط، إلى أن تمادي الاحتلال في عدوانه في جنين والضفة المحتلة والقدس والداخل وما يُخطط من اقتحامات للأقصى ستكون لحظة فارقة في تاريخ الصراع لما سيرى من نتاج عدوانه وأهمها خطوات عملية نحو زواله من كامل الأرض الفلسطينية.