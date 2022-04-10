شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

أزاحت الحلقة الثامنة من المسلسل المصري، "الاختيار 3"، الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، الستار عن تسجيلات جديدة تُذاع لأول مرة.





وظهر في التسجيلات الجديدة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وهو يجتمع مع المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حين كان مديراً للمخابرات الحربية.





وكشفت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3"، تفاصيل الاجتماع الذي يعود تاريخه إلى مايو 2012، قبل أيامٍ من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وقتها في 2012.





وتضمن التسجيل حديثاً عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً الإعلان عنها بعد أيام من الاجتماع.



