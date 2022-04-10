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شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي
الرئيس السابق محمد مرسي مع مدير المخابرات الحربية في عام 2012 عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أزاحت الحلقة الثامنة من المسلسل المصري، "الاختيار 3"، الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، الستار عن تسجيلات جديدة تُذاع لأول مرة.

وظهر في التسجيلات الجديدة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وهو يجتمع مع المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حين كان مديراً للمخابرات الحربية.

وكشفت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3"، تفاصيل الاجتماع الذي يعود تاريخه إلى مايو 2012، قبل أيامٍ من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وقتها في 2012. 

وتضمن التسجيل حديثاً عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً الإعلان عنها بعد أيام من الاجتماع.

ومسلسل "الاختيار 3"، يعرض في موسم دراما رمضان من بطولة ياسر جلال، الذي يُجسد شخصية الرئيس السيسي، بجانب الثلاثي أحمد السقا، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.


 

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