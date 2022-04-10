شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا تنسيقيا ضم مجلس الإدارة وعددا من أعضاء الهيئة العامة وأكاديميين لتدارس الموقف من إجراءات منسق اعمال الاحتلال تجاه جنين والتصعيد بإجراءات الحصار ومنع حرية الحركة واثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والمالي، واعتبر المجتمعون أن الاعتداء والحصار على جنين هو اعتداء على الكل الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب توفير الحماية للشعب الفلسطيني من إجراءات الاحتلال.

وأجمع المشاركون على أن المطلوب الأن من المؤسسات الوطنية وخاصة مؤسسات القطاع الخاص تطوير خطاب جماهيري يحث العائلات الفلسطينية من كافة المحافظات التوجه لمحافظة جنين وتحقيق الدعم المجتمعي الذي يسد الفراغ المأمول من اهلنا بالداخل.

وبنفس الوقت مطلوب من أهل محافظة جنين تشجيع العروض التجارية والانشطة الثقافية والفنية الملتزمة وحسن الاستقبال المعهود وحث التجار على خصومات تشجيعية لأهلنا للقادمين من بقية المحافظات.

واستعرض المشاركون الإجراءات المتمثلة بجهد من المواصلات لتسيير مركبات عمومية بتكلفة معقولة من مدن الوسط الى جنين وكذلك تفعيل دور وزارة السياحة بالسياحة الداخلية خلال الفترة التي اعتادت بها جنين على زيارات يومية من اهلنا بالداخل.

والتركيز على استغلال هذه الواقعة لتنظيف سوق جنين من المنتجات الإسرائيلية ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ردا على إجراءات منسق الاحتلال بحيث تقوم الشركات الفلسطينية بحملات ترويجية لمنتجاتها في مواقع مختلفة من جنين خصوصا المحلات التجارية والجامعات والمدارس في المحافظة.

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