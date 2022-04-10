اشتية: توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مساعد وزير الخارجية الياباني (كانسوكي ناغاوكا)، حيث بحث معه آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.وشدد رئيس الوزراء على أن توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي، بالإضافة الى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى أبناء شعبنا نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، ومن حيث كيفية التصرف مع ما حدث في أوكرانيا ومع ما يحدث في فلسطين.وبحث اشتية مع (ناغاوكا) تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، وزيادة قيمة المساعدات المقدمة لفلسطين لمواجهة الازمة المالية، مثمنا العلاقات المتميزة التي تربط فلسطين واليابان والاحترام المتبادل ما بين الشعبين والقيادتين.