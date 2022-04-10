أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين



وحمل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة

عما يحدث من تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية، مشدداً أنه لا يمكن أن يتحقق الهدوءوالاستقرار إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر،اليوم، الأحد، المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة بتكثيف تواجدها في محافظة جنين التي تتعرض لهجمة همجية انتقامية من قبل جيش الاحتلالالإسرائيلي.وشدد أبو بكر على ضرورة أن تشكل هذه المؤسساتوالمنظمات طواقم طوارئ خاصة، لرصد وتوثيق مجمل الانتهاكات، والمتمثلة بالاقتحامات وهدم البيوت وإطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي وتنفيذ الاعتقالات.وأوضح أبو بكر أن حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية،ستحاول الهروب من فشلها الأمني والسياسي، من خلال تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تعكس مدى وحشية هذه العصابة المنظمة، داعياً المجتمع الدولي أن يكون على قدر المسؤولية، وأن لا يعطي إسرائيل الفرصة لارتكاب مجازر جديدة في مخيم جنين ويعبد ومختلف بلدات محافظة جنين.وأوعز أبو بكر للوحدة القانونية في الهيئة بمتابعةكافة الاعتقالات التي تتم في جنين بشكل فوري، واستخدام السبل القانونية كافة التي تضمن سلامتهم وتمنع التفرد بهم.