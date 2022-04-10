رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة





وأضافت: "كما أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق محافظة جنين والتي تهدف أيضا إلى التأثير على روح المقاومة لدى الشباب الفلسطيني حتما سيكون مصيرها الفشل مثلما فشلت سياسة إعدام الشباب والفتية الفلسطينيين والذين كان آخرهم الشهيد يامن جفال، في إخماد روح المقاومة لديهم".





وتابعت الجبهة، أن "ما تشهده مدينة القدس يوميا من اقتحامات للمسجد الأقصى وإعاقة وصول عشرات آلاف المصلين والاعتداء على الشباب الفلسطيني في باب العامود كلها تشير بأن عربدة الاحتلال ومستوطنيه مستمرة ولن تنخفض وتيرتها بسبب بعض المواقف الأوروبية أو الأمريكية الباهتة التي تدعو إلى عدم التصعيد أو عدم تغيير الوقائع على الأرض أو الحديث عن السلام الاقتصادي وتقليص الصراع".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه: إنه "لم يعد خافيا على أحد أن حكومة العدو الأكثر يمينية ماضية في مشروعها العدواني والاستيطاني وفي عملياتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تكثّفت في الآونة الأخيرة في محافظة جنين البطلة ومخيمها والتي أرعبت العدو بعمليات المقاومة في الداخل المحتل وأثبتت فشل المنظومة الأمنية والاستخبارية للعدو".