النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار ما يسمى المنسق من فرض إجراءات ضد مدينة جنين يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي وأنها إفلاس سياسي من حكومة الاحتلال.واعتبرت الجبهة تلك الإجراءات تمثل حقيقة الاحتلال وارهاب الدولة المنظم ضد ابناء شعبنا.ودعت الجبهة كافة قوى شعبنا وأبناء شعبنا إلى التضامن مع مدينة جنين محذرة من استفراد الاحتلال بأهلنا في جنين وعمليات التحريض المستمرة من قبل حكومة الاحتلال.وطالبت القيادة الفلسطينية بدعم صمود جنين ومخيمها وعدم تركها وحيدة في معركتها مع الاحتلال.وتوجهت الجبهة بتحية إجلال واكبار لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها مؤكدة أن المقاومة حق مشروع لشعبنا لمواجهة الاحتلال .