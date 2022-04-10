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شؤون فلسطينية

نقابة التمريض: وقفة احتجاجية غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا

نقابة التمريض: وقفة احتجاجية غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا
أرشيفية
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
قال أمين سر نقابة تمريض فلسطين، رياض اسليم، إن "مطالبنا في نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، ليست بجديدة، ونحن نطالب فيها منذ أكثر من سنة ونصف، علمًا أننا تلقينا وعودات كثيرة من رئيس مجلس الوزراء ومن وزيرة الصحة ومن وزير المالية بأن العلاوة ستُصرف لنا في بداية 1/1/2022".

وأضاف اسليم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، "نحن قبل ما يقارب سنة أضربنا على أساس أن لدينا حقوق، وهدفنا نحن من الإضراب،  أنه وسيلة لتحقيق مطالبنا".

وتابع "من أهم مطالبنا، علاوة طبيعة العمل، التي يأخذ من خلالها حملة الدبلوم علاوة 40% والبكالوريوس 60%، ولعدم تحقيق مطالبنا هذه شرعنا في خوض اضراب لإحقاق الحقوق".

وأوضح اسليم في حديثه: "نحن أعطينا فرصة أكثر من مرة لوزيرة الصحة وللحكومة بالاستجابة لمطالبنا، والآن نمنح الحكومة فرصة لتحقيق هذه المطالب".

وأشار إلى أنّه "قبل أربعة أيام عُقد اجتماع مع وزير المالية، وكان لديه موقف إيجابي بأن الأمور الإدارية عدا عن علاوة طبيعة العمل أوعز بتطبيقها فورًا مثل "علاوة العمل الإضافي وتثبيت العقود على بند (UNDP)، على أن يتم تثبيت كادر منهم خلال هذه السنة وال150 كادر الباقي خلال العام القادم سيتم تثبيتهم".

ونوّه اسليم على أنّ "الخلاف الذي كان موجود خلال الاجتماع هي "علاوة طبيعة العمل" التي تعتبر المطلب الأساس في الإضراب".

وقال إنه "في حال أُقرّت العلاوة سيحصل عليها كل ممرض وممرضة وقابلة في وزارة الصحة".

وتابع "أقر وزير المالية بعلاوة طبيعة العمل ولكن بالنسبة التي يرونها هم مناسبة" وهذا ما لم نتفق عليه معه ووقفّنا عند ذلك".

وأردف اسليم "نحن نفاوض على أساس أن علاوة طبيعة العمل مل تم الاتفاق عليه سابقًا وكان الاتفاق ما بين رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة أن العلاوة 100% لحملة الدبلوم والبكالوريوس".

وشدد في حديثه "نحن مصممين على أن العلاوة تُقرّ كما كانت متفق فيها سابقًا العام الماضي، ونحن نرفض أن نأخذ العلاوة كما ترتئي لها وزارة المالية أو زارة الصحة".

ونوه اسليم على "نحن نطالبهم بتوقيع كتاب رسمي بالاعتراف بهذا الحق ووقت أن يتوفر المال لدى وازرة المالية ليس لدينا أي إشكالية وسنكون جاهزين للعودة إلى العمل".

وشدّد على أن "الإضراب هذا ليس عقاب لأهلنا وشعبنا ووطنا، بالعكس نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، وخلال العملية التي كانت على مخيم جنين بالأمس كان التمريض موجود في المواقع وجمعياتنا، ولا ينتظر الممرض أو الممرضة أي قرار من النقابة بالعودة إلى العمل".

وأكد على أنهم "في الحالات الطارئة والظروف الصعبة نلبّي النداء وموجودين في  الصف الأول، ونحن جنود لهذا الوطن، حيث يُقال عنا الجيش الأبيض، فالجيش الأبيض لن يُغادر ساحة المعركة سواء في جائحة كورونا أو الاجتياحات الإسرائيلية".

وقال اسليم إننا: "نأمل من وزير المالية أن يكون الكتاب والرسالة مطروحًا غدًا على طاولة جلسة مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك وقفة احتجاجية غدًا وبالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لكافة التمريض والممرضين والممرضات أمام المستشفيات للمطالبة بحقوقنا".

وكانت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، قد أعلنت، مساء أمس، عن إضرابٍ شامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المستشفيات والعيادات الخارجية مع عدم التوجه إلى العمل لمطالبة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة إلى مطالبهم.

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