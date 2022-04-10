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شؤون فلسطينية

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة
صورة من داخل الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من الحركة، مجلس علماء فلسطين في لبنان مهنئا بشهر رمضان المبارك.

وكان باستقبالهم رئيس المجلس الشيخ الدكتور حسين قاسم والشيخ الدكتور محمد الموعد والشيخ هشام عبد الرازق والشيخ نزيه نقوزي.

وتوجه المجتمعون بالتحية الى المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة وخاصة الى أبطال فلسطين الذين أرّقوا العدو وأوقفه على رجل واحدة خلال الأيام الماضية، سائلين المولى عز وجل في شهر الصيام الخلاص من "الكيان الصهيوني" بأقرب وقت، في ظل هذه العمليات البطولية الفدائية في فلسطين.

كما وبحث المجتمعون بالضائقة الاقتصادية التي يمر بها الناس والسبل الآيلة لتيسر امورهم.

وأكدوا على "دعم خيار المقاومة ووحدة الصف الفلسطيني، وبحثوا في الخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيق ذلك في ظل التطبيع والخذلان العربي وأخرها ما حصل في قمة العار في النقب".

وعلى الصعيد اللبناني أكدوا على إجراء الانتخابات القادمة في موعدها إذا حصلت وينبغي أن تقوم على برنامج جديد يحافظ على كرامة الناس في رد حقوقهم وحفظ المقاومة.

ومن جهة ثانية أثنى وفد حركة الأمة على الدور المهم الذي يقوم به مجلس علماء فلسطين في كافة الميادين تحت عنوان وحدة الصف والعمل على تحرير كل فلسطين.

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