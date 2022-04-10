"الصحة" بغزة تنشر تقريرها الأسبوعي حول إصابات ووفيات (كورونا)
نشرت وزارة الصحة بغزة، تقريرًا تفصيليًا للحالة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) من تاريخ 4 نيسان/أبريل حتى 10 نيسان/ أبريل.
وأعلنت "الصحة" في تقرير نشرته اليوم، تسجيل 99 إصابة بفيروس (كورونا) خلال السبعة أيام السابقة، من مجموع 1305 مسحة أجرتها الوزارة.
وبيّن التقرير 271 حالة تعافٍ، مع عدم وجود وفيات، فيما بلغ عدد من أخذ جرعة اللقاح، 1957960.
وللاطلاع على تفاصيل التقرير الأسبوعي حول إصابات (كورونا) في غزة للتحميل اضغط هنا
وأعلنت "الصحة" في تقرير نشرته اليوم، تسجيل 99 إصابة بفيروس (كورونا) خلال السبعة أيام السابقة، من مجموع 1305 مسحة أجرتها الوزارة.
وبيّن التقرير 271 حالة تعافٍ، مع عدم وجود وفيات، فيما بلغ عدد من أخذ جرعة اللقاح، 1957960.
وللاطلاع على تفاصيل التقرير الأسبوعي حول إصابات (كورونا) في غزة للتحميل اضغط هنا
التعليقات