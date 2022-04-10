عاجل

  • اشتية: توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي

  • نقابة التمريض لـ"دنيا الوطن": الإضراب هذا ليس عقاب لأهلنا وشعبنا ووطنا ونحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسيران صوفان والرجبي يمران بأوضاع صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: الأسيران صوفان والرجبي يمران بأوضاع صحية غاية في السوء
الأسير موسى صوفان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن الأسيرين موسى صوفان وعلى الرجبي يمران بأوضاع صحية غاية في السوء، وذلك نتاجاً لما يتعرضا لها من انتهاكات طبية بحقهما، فإدارة سجون الاحتلال لا تكترث لما يعانيه هذين الأسيرين من أمراض وآلام كحال غيرهم من الأسرى المرضى، وتمعن بإهمالهما وحرمانهما من العلاج، وتكتفي بإعطائهما المسكنات التي تفاقم من حدة أمراضهما وإصابتهما.

وأضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير موسى صوفان (48 عاماً) من طولكرم، والقابع بمعتقل "عسقلان" يعاني في الفترة الأخيرة من تراجع ملحوظ بوضعه الصحي حيث تبين أنه يعاني من ورم أسفل الرئة اليمنى، وهو بانتظار إجراء فحوصات أخرى وصورة CT  وبناء على نتائج الفحوصات سيتم اتخاذ قرار بخصوص الورم، وفي الغالب سيخضع لعملية جراحية لإزالة الورم.

ولفتت الهيئة أن الأسير صوفان يشتكي من مشاكل بالرئة منذ عام 2017،  عدا عن ما يعانيه من مشاكل صحية أخرى من بينها مشاكل بالقلب وضيق بالتنفس ومشكلة الديسكات بالرقبة والظهر، وإدارة سجون الاحتلال أهملت بحالته بشكل كبير وماطلت بتشخيص ما يعانيه من أمراض وبتقديم العلاج له مما أدى إلى تدهور وضعه.

أما عن الأسير علي الرجبي  من مدينة الخليل، والمحتجز بسجن "شطة"، فقد أشار تقرير الهيئة أنه يشتكي من وجود مياه بيضاء على كلتا عينينه، وقد أُجريت له عملية لعينه اليسرى، وهو بانتظار تحويله لإجراء عملية بعينه الأخرى لكن إدارة المعتقل تماطل حتى اللحظة بتحويله.

وتابعت أن الأسير الرجبي يعاني أيضاً من صداع نصفي ومن ديسكات في ظهره وآلام بالمفاصل، وهو بحاجة ماسة لرعاية طبية لوضعه الصعب، لكن إدارة السجن تستهتر بحالته. 

أخبار ذات صلة

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

اشتية: توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي

اشتية: توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي

&#34;الخارجية&#34;: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

"الخارجية": ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

نقابة التمريض: وقفة احتجاجية غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا

نقابة التمريض: وقفة احتجاجية غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

&#34;الخارجية&#34;: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

"الخارجية": ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة

مجلس علماء فلسطين يستقبل الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد من حركة الأمة

&#34;الشعبية&#34; تدعو إلى تعزيز التكافل والتضامن الوطني والشعبي مع مدينة جنين

"الشعبية" تدعو إلى تعزيز التكافل والتضامن الوطني والشعبي مع مدينة جنين

في جريمة جديدة .. طفل يفقد عينه اليسرى بعد إصابته برصاص الاحتلال

في جريمة جديدة .. طفل يفقد عينه اليسرى بعد إصابته برصاص الاحتلال

منوعات

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجنة والنار والدين&#34;

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن "الجنة والنار والدين"

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

وفاة الفنانة المصرية ليلى حسن عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الفنانة المصرية ليلى حسن عن عمر يناهز 84 عاما

شاهد: صابرين تكشف حقيقة تقاضيها المال مقابل حلقة المقالب مع رامز جلال

شاهد: صابرين تكشف حقيقة تقاضيها المال مقابل حلقة المقالب مع رامز جلال

شاهد: طليق منة عرفة يشن هجوم حاد على أشرف زكي وإلهام شاهين

شاهد: طليق منة عرفة يشن هجوم حاد على أشرف زكي وإلهام شاهين

شاهد: أحمد السعدني يدخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب زوجته

شاهد: أحمد السعدني يدخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب زوجته

عربي

السلطات العراقية تعلق على أنباء &#34;هجوم لداعش&#34; شمالي بغداد

السلطات العراقية تعلق على أنباء "هجوم لداعش" شمالي بغداد

ملك الأردن يجري عملية جراحية

ملك الأردن يجري عملية جراحية

اليمن تتهم التحالف السعودي بارتكاب خروقات لاتفاق الهدنة

اليمن تتهم التحالف السعودي بارتكاب خروقات لاتفاق الهدنة

سعيّد يُصدر مرسومًا رئاسيًا بتعويض ذوي ضحايا الثورة التونسية

سعيّد يُصدر مرسومًا رئاسيًا بتعويض ذوي ضحايا الثورة التونسية