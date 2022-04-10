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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير ربيع أبو نواس
الأسير ربيع أبو نواس
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير ربيع أبو نواس (33 عامًا) من بلدة  سنجل/ رام الله، حيث تواصل عزله في ظروف خطيرة في سجن "أيلون- الرملة"، مع استمرار تفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ. 

وأكّد نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ استمرار عزله هي عملية قتل بطيء في ظل المعطيات التي ترد حول ما آل إليه وضعه الصحيّ مؤخرًا، فالأسير أبو نواس قضى ما مجموعه 20 شهرًا في العزل الإنفراديّ منها 14 شهرًا بشكل متواصل، وبعد جهود بذلها رفاقه الأسرى تم إنهاء عزله منتصف العام الماضي، إلا أنّ إدارة السجون عزلته مجددًا قبل نحو 6 شهور. 

ووفقًا لزوجته التي تمكّنت من زيارته مؤخرًا بعد منع استمر عدة شهور، "أكّدت على أنّ زوجها يواجه وضعًا خطيرًا، مجرد من أي مقتنيات داخل زنزانته، ملابسه متسخة، يعاني من نقصان شديد في الوزن، حينما سألته عن وضعه في شهر رمضان،  دهش أننا في شهر رمضان حيث لا توجد أي وسيلة تربطه مع العالم الخارجي كالراديو والتلفاز، ولم يعد لديه قدرة على إدراك الوقت، كما أنّ الطعام المقدم له سيء كمًا ونوعًا، وعلى مدار الفترة الماضية ترفض إدارة السجن  السماح لعائلته من إدخال ملابس له."

يذكر أن الأسير أبو نواس تعرض لعملية تنكّيل ممنهجة استمرت منذ شهر شباط عام 2020، بعد أن واجه الأسرى عملية قمع واسعة في سجن "عوفر"، خلالها اعتدت عليه قوّات القمع وأُصيب بجروح، ونُقل لاحقًا إلى العزل الإنفراديّ. وخلال فترة عزله الأولى لم تتمكّن عائلته من زيارته، حيث تحرم إدارة سجون الاحتلال الأسير المعزول من زيارة العائلة تلقائيًا، وتعرقل كذلك زيارات المحامين له. 

الأسير أبو نواس متزوج وأب لثلاث طفلات، وهو معتقل منذ شهر أكتوبر عام 2019، عندما نُقل للعزل كان موقوفًا، وكان من المفترض أن يصدر بحقّه حُكمًا لعدة شهور، إلا أنه وبعد إدعاء إدارة السّجون أنّه قام بضرب  أحد السّجانين ومواجهته، تطلب سلطات الاحتلال اليوم الحكم عليه بالسّجن لمدة تصل لـ16 عامًا. 

ومن الجدير ذكره أن سياسة العزل الإنفراديّ، تُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التّنكيلية التي تُمارس بحقّ الأسرى بمستوياتها المختلفة، حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة بشكلٍ منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته في أغلب الأحيان الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل، ومؤخرًا صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الإنفراديّ التي طالت حتى نهاية شهر آذار/مارس 29 أسيرًا منهم أسرى "نفق الحرية".

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