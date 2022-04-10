عكرمة صبري: الاعتكاف في الأقصى بأعداد كبيرة يزيل أي مبررات لمنعه

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، أن الاعتكاف في المسجد بأعداد كبيرة من المصلين والمرابطين، يزيل أي مبررات تحول دون ذلك.



وقال الشيخ عكرمة إن الاعتكاف يجب أن يكون بأعداد كبيرة، تملأ المسجد بالمصلين والمرابطين، مشدداً على أن وجود حشود المصلين داخل الأقصى خلال الاعتكاف يجبر الاحتلال على القبول بذلك.



ونبه خطيب الأقصى الى وجود تفاهم بين "الأوقاف الإسلامية" بالقدس والاحتلال على بدء الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، مشيراً إلى وجود مشاورات بين مكونات العلمائية في الأقصى، لبحث هذا الملف والتأكيد على ضرورة بدء الاعتكاف.



وجدد الشيخ عكرمة التحذير من خطورة ما تخطط له العصابات الاستيطانية الإسرائيلية لاقتحام "الأقصى"، وذبح الرابين بداخله، متابعاً: "ما يجري يحتاج لرباط مقدسي يحمي المسجد مما يحاك له من مؤامرات".



رام الله - دنيا الوطن