تحت وسم "كلنا جنين".. حزب الشعب يدعو لحملة تلاحم شعبي مع جنين

دعا حزب الشعب الفلسطيني، أعضائه وأنصاره وكل جماهير شعبنا وقواه وفعالياته كافة، إلى أوسع التفاف حول مدينة ومحافظة جنين الباسلة، والانخراط في حملة تلاحم ودعم شعبية لها تحت شعار (كلنا جنين)، وذلك ردا على إجراءات دولة الاحتلال "الصهيوني" بحقها، ومن أجل إفشال العقوبات الجماعية ضدها ومخططات عزلها وحصارها، وتعزيزاَ لصمود أهلها في مواجهة ذلك.





وطالب حزب الشعب، بضرورة تعزيز الكفاح والتلاحم الوطني الفلسطيني على كل المستويات في مجابهة المحتلين، وأن على الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في تخفيف معاناة أهلنا في محافظة جنين، وإعلان إعفاء الحركة التجارية فيها من بعض التزاماتها ورسومها الضريبية، والى تأمين تسويق منتوجاتها الزراعية بأسعار تفضيلية وغير ذلك من الاجراءات الداعمة.









رام الله - دنيا الوطن