بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار صوب مواطنة غرب بيت لحم

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مواطنة أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى اصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.





في السياق، زعم موقع (القناة السابعة)، بأن قوات الجيش أطلقت النار نحو فلسطينية ركضت نحوهم في محاولة لتنفيذ عملية طعن، في حوسان، فيما لا يوجد إصابات.

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مواطنة تبلغ من العمر (47 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.