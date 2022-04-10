"ننتظر دعوة من المملكة".. وزير الأوقاف يتحدث عن نسبة الحجاج الفلسطينيين هذا الموسم

عقب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، حاتم البكري، اليوم الأحد، على قرار وزارة الحج والعمرة السعودية زيادة عدد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج، متحدثاً عن ترتيبات الوزارة في إطار الاستعداد لموسم الحج المقبل.





وقال البكري في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن "المملكة العربية السعودية أبلغتنا بقرارها إعادة موسم الحج لهذا العام، ولكن الظروف المتاحة الآن أن يكون عدد الحجاج مليوناً وهو عدد أقل من الأعوام السابقة، الأمر الذي سيؤثر على كل الدول بما فيها السعودية".



وأضاف أن: "نسبة عدد الحجاج ستكون النصف تقريباً مما كانت عليه في الأعوام السابقة، وذلك حسب قرار وزارة الحج السعودية أن الحج هذا العام سيكون لمليون شخص أي 50%"، مؤكداً أن فلسطين ضمن الدول التي ستتأثر بهذا النسبة والتي ستلتزم بها.



وتابع البكري: "ننتظر أيضاً دعوة من المملكة العربية السعودية لمناقشة هذا الأمر، فعادة ما تقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بدعوة وزراء الأوقاف لزيارة المملكة في مثل هذه الأيام حتى يتم النقاش بشكل ايضاحي لكل عملية الحج".



وختم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حديثه قائلاً: "ما قيل لنا الآن هو ما أعلنته السعودية عبر صفحة وزير الحج والعمرة د. توفيق ربيعة أنه سيكون هناك حج ولكن لمليون شخص"، متأملاً أن تكون التفاصيل لدى وزارة الأوقاف الفلسطينية لكي يتم اطلاع الجماهير الفلسطينية في كل ما يتعلق بموسم الحج هذا العام.



الجدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية قررت زيادة عدد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج، بحيث يأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى تمكين أكبر عدد من المسلمين في جميع أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمــام