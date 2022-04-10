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شؤون فلسطينية

ضياء قرط يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لبلدية بيتونيا

ضياء قرط يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لبلدية بيتونيا
رام الله - دنيا الوطن
تسلم ضياء قرط “ ابو محمد “ رئيس كتلة البناء والتحرير مهام عمله كرئيس لبلدية بيتونيا رسمياً بعد فوز قائمته في
الانتخابات البلدية مؤخراً.

جاء ذلك خلال حفل تسلم وتسليم نظمته البلدية بحضور أعضاء المجلس البلدي السابقين والجدد ورؤساء البلدية السابقين، ورؤساء وأعضاء القوائم الانتخابية التي خاضت الانتخابات في مدينة بيتونيا وممثلي الجمعيات والمؤسسات في المدينة.

ورحب رئيس البلدية السابق ربحي دولة بالأعضاء المنتخبين والحضور، داعيا المجلس الجديد المنتخب الى العمل بروح الفريق الواحد وتقديم كل ما يمكن من أجل المدينة ورفعتها ومواطنيها، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع مع المجلس الجديد لتسهيل مهمته القادمة.

وقال" إن لقاء اليوم يدل على تكريس الديمقراطية، وتكريس استلام وتسلم مجلس بلدي جديد".

فيما عبر رئيس البلدية المنتخب ضياء قرط عن اعتزازه بالعملية الديمقراطية وما أفرزته من نتائج، مؤكداً أن هذا تعزيز للحياة الديمقراطية، داعياً للعمل بشكل موحد من أجل انجاز ما يتطلع له أبناء المدينة، وهذا في طبيعة الحال لا يمكن أن يتم إلا من خلال جسم موحد متكامل في الآداء ويحمل رسالة واحدة هدفها الاول والاخير خدمة المواطنين وابناء المدينة.

وشكر المواطنين على ثقتهم، مؤكداُ احترامه وتقديره لمن شارك او لم يشارك بالانتخابات، مشيرا الى ان البلدية امام مسؤولية كبيرة وجماعية، وتمثل المواطنين جميعا اينما كانوا، مؤكدا على عزم المجلس على العمل على اسس الديمقراطية والشفافية بأعلى مستوياتها من اجل تحقيق الهدف الذي انتخبت من اجله وهو رفعة المدينة وتطورها وتحريك عجلة البناء التنموي فيها.

واكد استعداده للتعاطي بإيجابية مع كل الأفكار التي من شأنها تعزيز عمل المجلس البلدي، مؤكداً أن هناك أمالا كبيرة على المجلس لكن الإمكانيات المحدودة ورغم ذلك سنبذل قصارى جهدنا للنهوض بأعباء المرحلة المقبلة على أكمل وجه.

وفي نهاية الحفل، تم التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي ليصبح نافذا بشكله الرسمي.



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ahmad farraj
journalist-editor
al-ayyam news paper
palestine-ramallah
+972.599.288.112

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