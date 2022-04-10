في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.. وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة التمريض والقبالة





رام الله - دنيا الوطندعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، نقابة التمريض والقبالة إلى وقف الإضراب والعودة للعمل، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف محافظات الوطن.وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الممرضات والممرضين كانوا دائما في الصفوف الأمامية لعلاج الجرحى ومصابي المواجهات والاعتداءات الإسرائيلية، في ظل الاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على مختلف المحافظات.وتابعت أن دعوة نقابة التمريض والقبالة للكوادر التمريضية في جنين للاستمرار في العمل خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الكادر التمريضي الوطني والإنساني، مؤكدة أن هذه الدعوة يجب أن تعمم على جميع المحافظات.