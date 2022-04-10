وزير إسرائيلي: نحن بحاجة للاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق بمخيم جنين





وتابع باريف: "كذلك الدخول بثلاثة ألوية من الجيش للمخيم، من المرجح أن يثير ردود فعل من غـزة، وهو أحد الخيارات التي يجب أخذها في الاعتبار".





واقتحم جيش الاحتلال صباح أمس السبت، مخيم جنين، بهدف أخذ قياسات منزل منفذ عملية تل أبيب، الشهيد رعد حازم، تمهيداً لهدمه.





وتخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، حيث قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- كتيبة جنين، إنه من مقاتليها.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إن حكومته بحاجة اليوم بالفعل إلى الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.وأضاف في مقابلة مع إذاعة (الجيش)،: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة ولكننا نقترب منها ومثل هذا الحدث له عواقب بعيدة المدى، لذا يجب علينا أولاً أن نستنفد كل التحركات".