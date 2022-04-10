حزب (الشعب) يطالب الحكومة بالالتفات لمطالب المعلمين وتنفيذها

رام الله - دنيا الوطنقالت الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين، الإطار النقابي لحزب (الشعب) الفلسطيني، إنها تتابع ما آلت إليه الأمور نتيجة سياسة إدارة الظهر التي اتبعتها الحكومة تجاه مطالب المعلمين المحقة واستمرار صرفها لراتب مجزوء للشهر الخامس على التوالي مما شكل ثقلا إضافيا وضغطا جديداً على المعلمين الذين خرجوا بخطوات احتجاجية مشروعة.وأكدت الكتلة التقدمية للمعلمين، دعم وبشكل مطلق مطالب المعلمين العادلة والتأكيد على قانونية وشرعية نضالهم، والوقوف خلف الفعاليات التي أعلنها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ومطالبته بالتمترس خلفها.كما دعت الحكومة إلى التخلي عن سياسة إدارة الظهر والالتفات لمطالب المعلمين وتنفيذها، والبحث الجدي بالآليات التي من شأنها انصاف المعلم.ودعت المعلمين إلى الالتفاف حول حقوقهم واعلاء صوتهم عاليا أمام كل من يحاول المس بها، مطالبة بضرورة تشكيل قوى ضغط مجتمعي لإحقاق التحركات المطلبية للمعلمين.