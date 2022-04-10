غزة: "التنظيم والإدارة" تعتمد الدفعة الثالثة لترقيات الرتب السامية بوزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي الدفعة الثالثة لترقيات ضباط الرتب السامية بالوزارة.وأضافت الهيئة، في تصريح صحفي، أنه تم اعتماد الدفعة الثالثة التي تشمل الضباط الذين استوفوا الشروط القانونية المقرة من قبل لجنة الضباط بالهيئة حتى تاريخ 1 تموز/يوليو 2021.وأكدت الهيئة، أن الاعتماد يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الداخلية والأمن الوطني مع رئاسة العمل الحكومي، والجهات ذات العلاقة؛ من أجل استكمال خطوات منح الدرجات الوظيفية المستحقة لضباط وزارة الداخلية وفق السلم الوظيفي، وذلك بعد سنوات من توقفها.وتقدمت هيئة التنظيم والإدارة بالشكر لرئاسة متابعة العمل الحكومي، على مساعيها الدائمة من أجل إنصاف الموظفين ومنحهم درجاتهم المستحقة، بما يساهم في تعزيز الأداء العام وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.وأعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي، في 5 أيلول/سبتمبر 2021، إعادة العمل بالدرجات الوظيفية لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، وذلك على مراحل، حيث تم اعتماد المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهور القليلة الماضية.