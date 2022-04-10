روسيا وأوكرانيا تُجريان عملية جديدة لتبادل الأسرى

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أنّ مفوضة حقوق الإنسان الروسية، (تاتيانا موسكالكوفا)، أعلنت عبر حسابها على (تلجرام)، بأنّ العملية تمّت، وشملت أربعة موظفين في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" وعددا من العسكريين الروس



وقالت إنه "في ساعات مبكرة من صباح اليوم حطوا في الأراضي الروسية وسوف يلتقيهم قريبا أقاربهم وأهاليهم".



وكانت (موسكالكوفا) قد أعلنت، أمس، عن تحرير 14 بحارًا من سفينة "آزوف كونكورد" التجارية الروسية التي كانت محتجزة من قبل الجيش الأوكراني في ميناء ماريوبول، بالإضافة إلى عملية تبادل سائقي شاحنات شملت 32 سائقًا روسيًا و20 أوكرانيًا وعددًا من مواطني بيلاروس.



في حين، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إجراء عملية تبادل جديدة يوم أمس (وهي تعد الثالثة منذ بدء النزاع) سلمت خلالها موسكو إلى كييف 26 شخصا منهم 12 عسكريًا.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا وأوكرانيا، إبرام صفقةٍ جديدة لتبادل الأسرى من الطرفين، على إثر المعلية العسكرية المتواصلة بين البلدين