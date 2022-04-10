ملك الأردن يجري عملية جراحية

قال الديوان الملكي الأردني، السبت، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيغادر إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية لمعالجة آلام كان يعاني منها خلال خدمته في القوات الخاصة.



وبحسب وكالة الانباء الأردنية (بترا)، فقد غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن اليوم الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.



وعملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.



وكان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.



ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن.



رام الله - دنيا الوطن