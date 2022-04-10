اليمن تتهم التحالف السعودي بارتكاب خروقات لاتفاق الهدنة

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رام الله - دنيا الوطنكشف الإعلام الحربي اليمني، اليوم الاثنين، عن ارتكاب التحالف السعودي 1647 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية خلال أسبوع من دخولها حيز التنفيذ.ووفقاً لما نقلته قناة (الميادين) عن مصادر يمنية، فإن الخروقاتعمليات هجومية وغارات جوية وعمليات تحليق بطيران التحالف الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.وأسفرت خروقات قوى التحالف عن استشهاد عدد من المواطنين ومن صفوف الجيش واللجان وجرح آخرين بالإضافة إلى تضرر ممتلكات ومزارع المواطنين.هذا وشنّت طائرات التحالف التجسسية أكثر من 41 غارة جوية استهدفت منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ومأرب وتعز والضالع ولحج.كما نفّذت طائرات التحالف السعودي عمليات تحليق مكثفة في أجواء مأرب والجوف وعمران وحجة والضالع وما وراء الحدود.وشاركت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف بالخروق، ونفذت طلعات جوية وشن غارات وتمشيط مكثف على مواقع الجيش واللجان في جبهات الحدود.وشنّت قوى التحالف عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة العكد بمديرية الوادي في مأرب، وقامت بـ201 خرق بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية من الدبابات والمدافع بعشرات القذائف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في الحديدة ومأرب وحجة وصعدة والجوف وتعز والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود.ونفّذت قوى التحالف أكثر من 901 خرقاً بالأعيرة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بمئات الاستهدافات، مستهدفةً منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة وحجة وتعز ولحج والبيضاء والضالع وجبهات ما وراء الحدود.