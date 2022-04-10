غانتس: نقلت "رسالة حادة" إلى السلطة الفلسطينية بشأن قبر يوسف

وتابع: "سنرمم المكان على وجه السرعة، ونتخذ تدابير لمنع تكرار الحدث".

وأكد وزير جيش الاحتلال بأنه نقل هذا الصباح "رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية"، مطالباً إياها بـ "تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ إجراءات ضد كل من يمس بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة"، وفق تعبيره.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن فلسطينيين من مخيم بلاطة اقتحموا الليلة الماضية، مجمع قبر يوسف في نابلس وحطموا أجزاء منه وكسروا السخانات الشمسية.

يشار إلى أن القبر مقدس عند المستوطنين، وليس له علاقة بقبر سيدنا يوسف عليه السلام.



