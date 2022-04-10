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شؤون فلسطينية

غانتس: نقلت "رسالة حادة" إلى السلطة الفلسطينية بشأن قبر يوسف

غانتس: نقلت "رسالة حادة" إلى السلطة الفلسطينية بشأن قبر يوسف
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأحد، إنه نقل رسالة "حادة" إلى السلطة الفلسطينية، بشأن حادثة قبر يوسف.

وأضاف في تصريحات له، بأن ما وصفه "حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وهو اعتداء فاحش على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي"، وفق زعمه.

وتابع: "سنرمم المكان على وجه السرعة، ونتخذ تدابير لمنع تكرار الحدث".

وأكد وزير جيش الاحتلال بأنه نقل هذا الصباح "رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية"، مطالباً إياها بـ "تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ إجراءات ضد كل من يمس بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة"، وفق تعبيره.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن فلسطينيين من مخيم بلاطة اقتحموا الليلة الماضية، مجمع قبر يوسف في نابلس وحطموا أجزاء منه وكسروا السخانات الشمسية.
 
يشار إلى أن القبر مقدس عند المستوطنين، وليس له علاقة بقبر سيدنا يوسف عليه السلام.

وبين الفينة والأخرى، يزور عشرات المستوطنين قبر يوسف في نابلس، ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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