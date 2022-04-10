إسرائيل: حزب (ليكود) يتوقع سقوط حكومة بينت قريباً



من جهته، قال رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، إنه لن يتعاون مع رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، ولن ينضم إلى حكومة برئاسته.



وفي مقابلة مع (القناة 12) مساء أمس، أكد ضرورة صمود الحكومة الحالية للحفاظ على الإنجازات التي حققها حزبه للمجتمع العربي، وفق تعبيره.



وفي سياق متصل أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم)، بأن الائتلاف توجه إلى (القائمة المشتركة) بطلب عدم التصويت الى جانب إسقاط الحكومة، واقترح عليها عدة محفزات منها ميزانيات للوسط العربي.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الاعتقاد في حزب (ليكود) يسود، بأن الفرصة تضاءلت لمغادرة عضو (كنيست) آخر من (يامينا) قبل بدء الدورة الصيفية لـ (كنيست).وأشارت إلى أن حزب (ليكود) يعتقد بأن الحكومة ستسقط في الوقت القريب، متوقعة بأن المنشق الجديد سيأتي بعد أن تبدأ الحكومة بالفشل في عمليات التصويت على مشاريع القوانين.