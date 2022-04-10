أوكرانيا: الجيش الروسي يواصل الاستعداد لعمليات هجومية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف.وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" أن القوات الروسية استمرت في استهداف المواقع المدنية في عموم أوكرانيا باستخدام الصواريخ.ولفت البيان إلى أن "جيش العدو" يتخذ إجراءات لبسط السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.وأكّد أن الجيش الأوكراني يواصل اتخاذ التدابير على خطوط الاشتباك، ويقوم بصد الوحدات الروسية تدريجيًا.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.