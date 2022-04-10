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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية
اعتقال الاحتلال لطفل فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين عطا الله وجيه حمدان، وأحمد صالح حوشية، وكلاهما يبلغان من العمر 14 عاما، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من قرية مراح رباح جنوبا المدينة.  

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد إبراهيم الشيخ (24 عاما)، ومهدي طه قاسم الشيخ (24 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

أما في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواطنا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد بسام الهمشري (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي من المدينة وتخريب محتوياته.

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