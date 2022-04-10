جامعة الأقصى تنشر نتائج استطلاع الرأي حول ممارسة الحريات الأكاديمية لدى طلبة الجامعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى نتائج استطلاع رأي طلبة جامعة الأقصى حول ممارستهم للحريات الأكاديمية؛ والذي تم تنفيذه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021- 2022؛ حيث أكّد الأستاذ الدكتور/ إياد إبراهيم عبد الجواد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى أن حيثيات الاستطلاع وأهميته جاءت لمعرفة مدى ممارسة طلبة الجامعة للحريات الأكاديمية، باعتبار موضوع الحرية الأكاديمية من الموضوعات الحيوية على المستوى العالمي؛ حيث أصبحت الحريات الأكاديمية مطلبا أساسياً لمؤسسات التعليم العالي باعتبارها مؤشراً من مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي.كما أكد أ.د/ إياد عبد الجواد أنه في ضوء تحليل نتائج الاستطلاع تم رفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات المختصة من خلال رئيس الجامعة؛ إضافة إلى أنه تم عرض نتائج الاستطلاع على مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة والذي بدوره أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أيمن صبح بالدور الذي تقوم به الاستطلاعات في دعم وتعزيز الحريات الأكاديمية ومستوى الشفافية التي تتمتع بها الجامعة.ومن جانب آخر أكد الدكتور/ إبراهيم خليل صالحة رئيس قسم الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى على أنّ هذا الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، وتم تنفيذه إلكترونيا من خلال صفحة الطالب على موقع الجامعة، مشيراً إلى أن حجم العينة بلغت (9392) شخصاً، كانت نسبة الذكور (29.7%)، وعينة الإناث (70.3%) من حجم العينة، كما أشار صالحة نسبة 30.3% من العينة من طلاب المستوى الأول، ونسبة 26.9% من العينة من طلبة المستوى الثاني، ونسبة 22.2% من العينة من طلاب المستوى الثالث، أما طلاب المستوى الرابع فما فوق كان نصيبهم من حجم العينة 20.6%.وفيما يخص نتائج الاستطلاع فقد أكّد الدكتور/ إبراهيم صالحة على أنّ الاستطلاع توصل إلى أنّ 32.7% من أفراد العينة أكدوا على أنه يتاح لهم الانضمام إلى الأندية الثقافية الطلابية، وفي المقابل نسبة 30.6 % أفادوا عكس ذلك، ونسبة 36.7% من العينة أفادوا بأنهم إلى حد ما يتاح لهم الانضمام إلى الأندية الثقافية الطلابية.كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 79.4% من العينة أفادوا أنهم يختارون تخصصاتهم في كليات الجامعة وفقاً لرغباتهم، ونسبة 15.6% من العينة أفادوا إلى حد ما يختارون تخصصاتهم وفقاً لرغباتهم، وفي المقابل 5.0% من العينة أفادوا أنهم لا يختارون تخصصاتهم وفقاً لرغباتهم.كما توصل الاستطلاع إلى نسبة 53.7% من العينة أكدوا على أنهم يقدمون مبادرات لحل المشكلات التي تواجههم، ونسبة 32.2% من العينة أفادوا إلى حد ما يقدمون مبادرات لحل المشكلات التي تواجههم داخل الجامعة، في المقابل نسبة 14.1% من العينة أفادوا أنهم لا يقدمون مبادرات لحل المشكلات التي تواجههم داخل الجامعة.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل يتاح لك أن تحًول من تخصص إلى تخصص آخر وفق القانون؟ فقد أفاد 46.6% من العينة أنه يتاح لهم التحول من تخصص إلى تخصص آخر وفق القانون، ونسبة 21.0% من العينة أفادوا إلى حد ما يتاح لهم تحًول من تخصص إلى تخصص آخر وفق القانون، في المقابل 32.4% من العينة أفادوا أنه لا يتاح لهم تحًول من تخصص إلى تخصص آخر وفق القانون.وأما بسؤال عينة الاستطلاع حول مشاركتهم في تنفيذ الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة، فقد أفاد 18.8% من العينة أنهم يشاركون في تنفيذ الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة، ونسبة 23.1% من العينة أفادوا أنه إلى حد ما يشاركون في تنفيذ الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة، في المقابل 58.1% من العينة قد أفادوا أنهم لا يشاركون يشاركون في تنفيذ الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل يتاح لكم المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل الجامعة؟ فقد أكد 34.8% من العينة أنه يتاح لهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل الجامعة، كما أفاد 34.0% من العينة أنه إلى حد ما يتاح لهم المشاركة في الانشطة الطلابية، في المقابل 31.2% من العينة قد أفادوا أنه لا يتاح لهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل جامعة الأقصى.وبسؤال عينة الاستطلاع هل تساندكم إدارة الجامعة في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجهكم، فقد أفاد 29.2% من العينة أن إدارة جامعة الأقصى تساندهم في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم، ونسبة 35.3% من العينة أفادوا إلى حد ما تساندهم إدارة جامعة الأقصى في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم، في المقابل 35.5% من العينة أكدوا أن إدارة الجامعة لا تساندهم في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم.وبسؤال عينة الاستطلاع هل تشاركوا في تحديد بعض المساقات الدراسية أثناء إعداد الخطة الأكاديمية، فقد أفاد 50.3% من العينة أنهم يشاركون في تحديد بعض المساقات الدراسية أثناء إعداد الخطة الأكاديمية، ونسبة 26.8% من العينة أفادوا إلى حد ما يشاركوا في تحديد بعض المساقات الدراسية أثناء إعداد الخطة الأكاديمية، في المقابل 22.8% من العينة أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع هل تتيح الهيئة التدريسية الحرية أمام الطلبة لتوجيه أسئلة تخص مواضيع المحاضرات، فقد أفاد 50.6% من العينة أن الهيئة التدريسية في جامعة الأقصى تتيح لهم الحرية لتوجيه أسئلة تخص مواضيع المحاضرات، ونسبة 33.5% من العينة أفادوا إلى حد ما تتيح لهم الهيئة التدريسية الحرية لتوجيه أسئلة تخص مواضيع المحاضرات، في المقابل 15.9% من أفراد العينة أفادوا عكس ذلك.بسؤال عينة الاستطلاع هل تختار محاضر المساق وفقاً لرغباتك، فقد أفاد 50.4% من أفراد العينة أنه يختارون محاضرو المساقات الدراسية وفقاً لرغباتهم، ونسبة 34.7% أفادوا إلى حد ما يختارون محاضرو المساقات الدراسية وفقاً لرغباتهم، في المقابل 14.9% من أفراد العينة أفادوا عكس ذلك.بسؤال عينة الاستطلاع: هل تحدد الهيئة التدريسية الأنشطة داخل المحاضرات بعد الاستماع لرأيك ورأي زملائك الطلبة؟ فقد أكد 41.3% من العينة أن الهيئة التدريسية تحدد الأنشطة داخل المحاضرات بعد الاستماع لرأيهم ورأي زملائهم الطلبة، ونسبة 39.6% من العينة أفادوا إلى حد ما تحدد الهيئة التدريسية الأنشطة داخل المحاضرات بعد الاستماع لرأيهم ورأي زملائهم الطلبة، في المقابل 19.1% من العينة أفادوا عكس ذلك.بسؤال عينة الاستطلاع: هل تشارك في إبداء الرأي في مواعيد التكاليف والاختبارات القصيرة التى تطلبها الهيئة التدريسية؟ فقد أفاد 44.8% من العينة أنهم يشاركون في إبداء الرأي في مواعيد التكاليف والاختبارات القصيرة المطلوبة منهم، ونسبة 37.4% من العينة قد أفادوا إلى حد ما يشاركون في إبداء الرأي في مواعيد التكاليف والاختبارات القصيرة المطلوبة منهم، في المقابل 17.8% من العينة أفادوا أنهم لا يشاركون في إبداء الرأي في مواعيد التكاليف والاختبارات القصيرة المطلوبة منهم.وبسؤال عينة الاستطلاع هل تتحدث بموضوعات اجتماعية أو سياسية أو دينية ذات صلة بموضوع المساق الدراسي خلال المحاضرات؟ فقد أفاد 33.0% من العينة أنهم يتحدثون بموضوعات اجتماعية أو سياسية أو دينية ذات صلة بموضوع المساق الدراسي خلال المحاضرات، ونسبة 37.8% من العينة قد أفادوا إلى حد ما يتحدثون بموضوعات اجتماعية أو سياسية أو دينية ذات صلة بموضوع المساق الدراسي خلال المحاضرات، في المقابل 29.2% من العينة أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تشجع الهيئة التدريسية الحوار والمناقشة بين الطلبة أثناء المحاضرات؟ فقد أفاد 46.4% من عينة الاستطلاع أن الهيئة التدريسية في جامعة الأقصى تشجعهم للحوار الحوار والمناقشة بين الطلبة أثناء المحاضرات، كما أفاد 38.8% من العينة أنه إلى حد ما أن الهيئة التدريسية تشجعهم للحوار الحوار والمناقشة بين الطلبة أثناء المحاضرات، في المقابل 14.8% من العينة أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تمنح الهيئة التدريسية الطلبة حرية التعبير عن قناعاتهم؟ فقد أفاد 43.7% من العينة أن الهيئة التدريسية تمنح طلبة الجامعة حرية التعبير عن قناعاتهم، ونسبة 41.2% من أفراد العينة أفادوا أنه إلى حد تمنح الهيئة التدريسية طلبة الجامعة حرية التعبير عن قناعاتهم، في المقابل 15.1% من أفراد العينة قد أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تتقبل الهيئة التدريسية النقد البناء من قبل الطلبة؟ فقد أفاد 35.7% من العينة أن الهيئة التدريسية تتقبل النقد البناء من قبل الطلبة، ونسبة 45.1% من أفراد العينة قد أفادوا إلى حد ما تتقبل الهيئة التدريسية النقد البناء من قبل الطلبة، في المقابل 19.2% من أفراد العينة قد أفادعكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تتقبل الهيئة التدريسية أفكار الطلبة واقتراحاتهم حول طريقة تدريس المساقات؟ فقد أفاد 37.8% من عينة الاستطلاع أن الهيئة التدريسية تتقبل أفكار الطلبة واقتراحاتهم حول طريقة تدريس المساقات، ونسبة 42.7% من أفراد العينة قد أفادوا إلى حد ما تتقبل الهيئة التدريسية أفكار الطلبة واقتراحاتهم حول طريقة تدريس المساقات، في المقابل 19.5% من العينة أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تشرك الهيئة التدريسية الطلبة في عرض المادة العلمية أثناء المحاضرات؟ فقد أفاد 44.0% من العينة أن الهيئة التدريسية تشرك الطلبة في عرض المادة العلمية أثناء المحاضرات، كما أفاد 41.4% من أفراد العينة أنه إلى حد ما تشرك الهيئة التدريسية الطلبة في عرض المادة العلمية أثناء المحاضرات، في المقابل فقد أفاد 14.6% من أفراد العينة عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تتاح لك فرصة الاطلاع والبحث العلمي في الجامعة؟ فقد أفاد 41.1% من أفراد العينة أن جامعة الأقصى تتيح لهم فرصة الاطلاع والبحث العلمي في الجامعة، ونسبة 39.6% مكن أفراد العينة أفادوا أنه إلى حد ما تتيح لهم جامعة الاقصى فرصة الاطلاع والبحث العلمي، ونسبة 19.3% من العينة أفادوا عكس ذلك.وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تشارك في نشر موضوعات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامعة؟ فقد أكد 28.2% من أفراد العينة أنهم يشاركون نشر موضوعات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامعة، ونسبة 32.3% من العينة أفادوا إلى حد ما يشاركون في نشر موضوعات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامعة.