دولي

كوريا تصف بايدن بـ"الرجل العجوز الذي يُعاني خرف الشيخوخة"

كوريا تصف بايدن بـ"الرجل العجوز الذي يُعاني خرف الشيخوخة"
جو باديدن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر دولية، يوم السبت، عن تراشقات إعلامية ما بين كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي، في وقت فرضت أمريكا عقوبات على كيانات روسية وكورية شمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

ووفقا لما نقلته قناة (الميادين)، فإن كوريا الشمالية وصفت الرئيس الأميركي، بايدن، بأنه "رجل عجوز يُعاني خرف الشيخوخة"، في هجومٍ شخصي حاد أعقب اتهام بايدن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وقال تعليق نشرته (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية)، أمس السبت، إنّ "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدّث بالسوء عن الرئيس الروسي استناداً إلى معلومات لا أساس لها".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات"، معتبراً التعليق أنّ بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، من دون الإشارة إليه بالاسم.

واستنتج التعليق أنه "يمكن أن يكون هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، متابعاً: "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتماً بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

وإلى جانب بكين، تعدّ روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدّمت لنظام بيونغ يانغ الكثير من الدعم.

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