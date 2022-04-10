عربي

السعودية توجّه دعوة حفل إفطار إلى الحكومة اللبنانية

السعودية توجّه دعوة حفل إفطار إلى الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
وجّه السفير السعودي، لدى بيروت، وليد بخاري دعوةً إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، ممئلة بريس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، لحفل إفطار في دار السفارة.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، علّقت رئاسة مجلس الوزراء في بيانٍ لها، "تلقّى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد إلى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه اليه الدعوة الى حفل إفطار يقيمه في دار السفارة".

وتابعت القول"السفير ثمن  جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الى طبيعتها"، معتبرة أن الاتصال كان مناسبة "لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص، بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة"."

وأكدت رئاسة الحكومة أنه "تم الاتفاق على استكمال العمل الأخوي الإجابي لأجل لبنان وعروبته".

وقد أعلنت وزاراتا الخارجية، السعودية والكويتية، يوم الخميس الماضي عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

أخبار ذات صلة

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

السلطات العراقية تعلق على أنباء &#34;هجوم لداعش&#34; شمالي بغداد

السلطات العراقية تعلق على أنباء "هجوم لداعش" شمالي بغداد

ملك الأردن يجري عملية جراحية

ملك الأردن يجري عملية جراحية

اليمن تتهم التحالف السعودي بارتكاب خروقات لاتفاق الهدنة

اليمن تتهم التحالف السعودي بارتكاب خروقات لاتفاق الهدنة

سعيّد يُصدر مرسومًا رئاسيًا بتعويض ذوي ضحايا الثورة التونسية

سعيّد يُصدر مرسومًا رئاسيًا بتعويض ذوي ضحايا الثورة التونسية

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وجماعات الهيكل تعلن محاكاة لقربان الفصح

مستوطنون يقتحمون الأقصى وجماعات الهيكل تعلن محاكاة لقربان الفصح

&#34;الديمقراطية&#34;: أمام ما يجري في جنين والقدس من اقتحامات وقتل الرد يكمن في المواجهةالشاملة

"الديمقراطية": أمام ما يجري في جنين والقدس من اقتحامات وقتل الرد يكمن في المواجهةالشاملة

بذكرى رحيل القيادي شعبان..النضال الشعبي تدعو لدعم وتعزيز صمود مخيم جنين

بذكرى رحيل القيادي شعبان..النضال الشعبي تدعو لدعم وتعزيز صمود مخيم جنين

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

جمعية المستهلك وكفاءات يتدارسون سبل إسناد جنين في ضوء إجراءات الاحتلال بالحصار عليها

&#34;الخارجية&#34;: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

"الخارجية": ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض فلسطين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

أبو بكر يُطالب بتكثيف التواجد المؤسساتي الحقوقي والإنساني في جنين

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

رداً على أحداث جنين.. الديمقراطية تدعو لمواجهة الاحتلال وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد جنين تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي

منوعات

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجنة والنار والدين&#34;

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن "الجنة والنار والدين"

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

وفاة الفنانة المصرية ليلى حسن عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الفنانة المصرية ليلى حسن عن عمر يناهز 84 عاما

شاهد: صابرين تكشف حقيقة تقاضيها المال مقابل حلقة المقالب مع رامز جلال

شاهد: صابرين تكشف حقيقة تقاضيها المال مقابل حلقة المقالب مع رامز جلال

شاهد: طليق منة عرفة يشن هجوم حاد على أشرف زكي وإلهام شاهين

شاهد: طليق منة عرفة يشن هجوم حاد على أشرف زكي وإلهام شاهين

شاهد: أحمد السعدني يدخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب زوجته

شاهد: أحمد السعدني يدخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب زوجته

عربي

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

السلطات العراقية تعلق على أنباء &#34;هجوم لداعش&#34; شمالي بغداد

السلطات العراقية تعلق على أنباء "هجوم لداعش" شمالي بغداد

ملك الأردن يجري عملية جراحية

ملك الأردن يجري عملية جراحية