السعودية توجّه دعوة حفل إفطار إلى الحكومة اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنوجّه السفير السعودي، لدى بيروت، وليد بخاري دعوةً إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، ممئلة بريس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، لحفل إفطار في دار السفارة.ووفق موقع (روسيا اليوم)، علّقت رئاسة مجلس الوزراء في بيانٍ لها، "تلقّى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد إلى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه اليه الدعوة الى حفل إفطار يقيمه في دار السفارة".وتابعت القول"السفير ثمن جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الى طبيعتها"، معتبرة أن الاتصال كان مناسبة "لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص، بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة"."وأكدت رئاسة الحكومة أنه "تم الاتفاق على استكمال العمل الأخوي الإجابي لأجل لبنان وعروبته".وقد أعلنت وزاراتا الخارجية، السعودية والكويتية، يوم الخميس الماضي عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.