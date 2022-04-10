إصابة 11 مواطناً باعتداءات قوات الاحتلال في جنين وأريحا وطولكرم

أفادت وزارة الصحة، بإصابة 11 مواطناً باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار.



وأكدت الوزارة أن من بين المصابين، ثلاثة مواطنين في جنين (إصابة بالاختناق، إصابة بشظية في الأطراف العلوية، إصابة بالرصاص الحي بالبطن).



وتابعت الصحة: بأن ثلاثة آخرين أصيبوا في أريحا والأغوار (إصابة بشظية في الظهر، إصابة بالرصاص الحي في الفخذ وكسر عظمة الفخذ، إصابة بالرصاص الحي في القدم).







رام الله - دنيا الوطن