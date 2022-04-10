شؤون فلسطينية

الصحة تكشف حقيقة استشهاد مواطنة أصيب برصاص الاحتلال بجنين

الصحة تكشف حقيقة استشهاد مواطنة أصيب برصاص الاحتلال بجنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، حقيقة استشهاد مواطنة، كانت قد اصيبت صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين.

وأكدت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، الليلة، أن وضع المصابة التي تبلغ من العمر (19 عاما)، والتي أصيب صباح السبت، برصاص الاحتلال في البطن، بمخيم جنين، حرج ولكنه مستقرز

ونفت الوزارة في تصريحها، الأنباء التي يتم تداولها حول استشهاد المواطنة. 

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من صباح السبت، عن استشهاد الشاب أحمد السعدي من سكان مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس والصدر، فيما أصيب 13 أخرون بينهم حالات وصفت بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال، أطراف مخيم جنين من جهات عدة، فيما هناك انتشار كبير لقناصة الاحتلال في المخيم.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال حاصرت منزل منفذ عملية تل أبيب، الشهيد رعد حازم.

وأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن قوات الجيش انسحبت من جنين، "فيما لم يكن أحد في منزل منفذ العملية، لذا لم يتم القبض على ذويه".

وأضافت بأنه تم أخد قياسات المنزل تمهيدا لهدمه لاحقاً.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من عملية إطلاق نار نفذها، الشاب رعد فتحي حازم، من مخيم جنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر في تل أبيب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية برقين غرب مدينة جنين.

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