شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الأقصى بعد صلاة التراويح

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الأقصى بعد صلاة التراويح
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن سلطات الاحتلال منعت عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لمنعهم من الاعتكاف في رحابه حتى الصباح، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين الصباحية للمسجد.

وكانت شرطة الاحتلال سمحت اليوم، لعدد من المستوطنين التابعين لما يسمى جبل الهيكل التوراتية بأداء طقوس ما يسمى "بركات الكهنة" بشكل جماعي وعلني في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي أداء هذا الطقس في الأقصى لتعزيز استعداد "كهنة الهيكل" الذين يعدهم "معهد الهيكل" و"مدرسة جبل الهيكل" الدينية لقيادة الطقوس التوراتية في الأقصى، وضمن جهود تلك الجماعات لتعبئة أعضائها وجمهورها لتقديم "قربان الفصح" داخل الحرم القدسي الشريف.

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