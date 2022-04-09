شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان ببيت لحم

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال احتجزوا الشاب محمد موسى علي حمامرة (38 عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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