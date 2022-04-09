شاهد: بوريس جونسون يتجول في العاصمة كييف بجانب الرئيس الأوكراني





والتقى جونسون الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلنسكي، وتجولاً في شوارع العاصمة الأوكرانية.





وعرض رئيس الوزراء البريطاني، على أوكرانيا تزويدها بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيداً بأداء الجيش الأوكراني.



وقال جونسون إثر لقائه زيلينسكي بحسب بيان لمكتبه "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لـ(فلاديمير) بوتين".



وفي سياق متصل، قال جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي، إن بريطانيا ستؤمّن دعماً لكييف لضمان ألا يتم غزوها مجدداً، مشيراً إلى أن بريطانيا ستستمر في تشديد العقوبات على روسيا أسبوعاً بعد أسبوع، وفق ما نقلت "الشرق".













رام الله - دنيا الوطنزار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، العاصمة الأوكرانية، كييف، بشكل مفاجئ.