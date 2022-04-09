البطنيجي: مقتل مواطنة خلال شجار عائلة بمخيم جباليا والشرطة تحقق



وأكد البطنيجي في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة، معلنا في الوقت ذاته أنه تم توقيف المشتبه به.



وأشار إلى أنه تم احالة القضية الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالقضية.







رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بمقتل المواطنة فايزة عبد اللطيف الهيصمي، (52 عاما)، خلال شجار عائلي وقع، مساء اليوم السبت، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.