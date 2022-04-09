بسبب الاحداث الاخيرة بجنين.. حكومة الاحتلال تتخذ سلسلة اجراءات جديدة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع القناة السابعة الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير الجيش في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اتخذت مساء اليوم السبت، سلسة من الاجراءات ضد السكان الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جنين.بحسب القناة الإسرائيلية، فقد قرر غانتس، بعدم السماح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال (BMC) من سكان منطقة جنين إلى إسرائيل.وقالت: "لن يُسمح بدخول وخروج الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 (في السيارات أو مشيًا) عبر معبري الجلبوع وبرطعة".وأضافت: "سيتم إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين"، معلنة في الوقت ذاته أنه لن يتم السماح بالزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين في نطاق الـ 5,000 التصريح التي تمت الموافقة عليها، بسبب الوضع الأمني.ووفقا للقناة، فإنه سيستمر دخول العمال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر.