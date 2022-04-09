الدفاعات الجوية السوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الوسطى

ونقلت وكالة (سانا) السورية، عن مصدر عسكري، أنه في حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.



وأشار المصدر إلى أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان.





رام الله - دنيا الوطنتصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.