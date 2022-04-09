عربي

الدفاعات الجوية السوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الوسطى

الدفاعات الجوية السوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

ونقلت وكالة (سانا) السورية، عن مصدر عسكري، أنه في حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان.

أخبار ذات صلة

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

استخراج 11 جثةً مجهولة الهوية في مدينة سرت اللّيبية

استخراج 11 جثةً مجهولة الهوية في مدينة سرت اللّيبية

وفق شروط.. السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج إلى مليون

وفق شروط.. السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج إلى مليون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس

بيت لحم: إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان

بيت لحم: إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان

مستوطنون يعتدون على مواطنين في تل الرميدة بالخليل

مستوطنون يعتدون على مواطنين في تل الرميدة بالخليل

مصرع طفل بحادث سير في بلدة بيت عوا غرب الخليل

مصرع طفل بحادث سير في بلدة بيت عوا غرب الخليل

هنية: نشيد بالمقاومة في جنين التي تصدت لغطرسة قوات الاحتلال

هنية: نشيد بالمقاومة في جنين التي تصدت لغطرسة قوات الاحتلال

مستوطنون يهاجمون مزارعًا وعائلته في كفر الديك

مستوطنون يهاجمون مزارعًا وعائلته في كفر الديك

الرئيس عباس: نرحب بجهود السعودية لتحقيق وحدة الصف اليمني

الرئيس عباس: نرحب بجهود السعودية لتحقيق وحدة الصف اليمني

مراقبون: عملية ديزنغوف صفعة أمنية كبيرة للاحتلال وأجهزته

مراقبون: عملية ديزنغوف صفعة أمنية كبيرة للاحتلال وأجهزته

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

العراق: انفجار يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين بالسليمانية

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ