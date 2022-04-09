شؤون فلسطينية

هنية: نشيد بالمقاومة في جنين التي تصدت لغطرسة قوات الاحتلال

هنية: نشيد بالمقاومة في جنين التي تصدت لغطرسة قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والد الشهيد الشاب أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

وأشاد هنية بصمود وثبات الشهيد أحمد إلى جانب إخوانه أبطال المقاومة في جنين خلال تصديهم لغطرسة قوات الاحتلال، مشيرًا إلى نضال عائلة السعدي وتاريخها النضالي والجهادي الأصيل على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وقال إن "هؤلاء الشهداء نجوم يقتدي بها أبناء شعبنا".

وأدان رئيس حماس،  مداهمات قوات الاحتلال واقتحامه لمخيم جنين واعتداءاته الهمجية على أهالي المخيم، مشددًا على أن هذا الإرهاب الصهيوني لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على التضحية والفداء والمقاومة.

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