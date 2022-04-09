زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الروس

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنه "لا يزال يعوّل على المفاوضات مع روسيا".وأضاف زيلينسكي، لصحيفة (بيلد) الألمانية أنه "اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وكانت المفاوضات بين موسكو وكييف، انطلقت بعد أربعة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأفضت إلى اقتراحات سرعان ما تراجعت عنها كييف في وقت لاحق.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس: "تقدم الجانب الأوكراني أمس إلى مجموعة التفاوض بمسودة اتفاق خاصة به يبدو فيها التراجع عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول في 29 آذار/ مارس ضمن وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكراني (دافيد) أراخاميا".