شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى السعدي وتشيد بالمقاومة في جنين

الجهاد الإسلامي تنعى السعدي وتشيد بالمقاومة في جنين
أحمد السعدي
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" الشهيد البطل أحمد ناصر عبد الرحمن السعدي (23 عاماً)، القائد الميداني في كتيبة جنين (إحدى التشكيلات التابعة لسرايا القدس بالضفة الغربية).

وقالت سرايا القدس في بيان نشرته:" إن السعدي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي والوطني ووقوفه في مقدمة الصفوف خلال التصدي لجيش العدو المجرم، ليلتحق برفاقه الشهداء رعد حازم وضياء حمارشه وعبد الله الحصري وجميل العموري ونور جرار وغيرهم من الشهداء الأبرار".  

وأردفت:"ارتقى شهيدنا البطل صائماً مجاهداً ملبياً نداء الواجب الشرعي، بينما سيظل أثره ماثلاً في كل عمليات المقاومة التي أثخنت في صفوف العدو واخترقت عمقه، وبعد أن أوقع شهيدنا ورفاقه في سرايا القدس إصابات محققة في صفوف العدو خلال تصديهم الباسل لجنود جيشه الإرهابي".

وواصلت:"إننا إذ نزف لجماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل أحمد السعدي، فإننا نؤكد على استمرار المقاومة، وبقاء مجاهدينا في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان أو اقتحام لأرضنا".

وأكد البيان على:"أن معركتنا اليوم هي امتداد لكل معارك شعبنا، وامتداد لملاحم جنين وما صنعته في مثل هذه الأيام قبل 20 عاماً على يد الشهيد محمود طوالبة والشهيد راغب جرادات وغيرهم من الشهداء الذين نعاهد الله تعالى أن نمضي على ذات الطريق الذي سلكوه، وأن نواصل مسيرة المقاومة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا".

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