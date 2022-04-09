شؤون فلسطينية

القرعاوي: يجب أن يشعر الاحتلال بأن مخيم جنين ليس وحيداً

القرعاوي: يجب أن يشعر الاحتلال بأن مخيم جنين ليس وحيداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي أن معركة جنين هي معركة الكل الفلسطيني في المناطق كافة، وأنها قد تمتد لكل المدن الفلسطينية.

وشدد القرعاوي على ضرورة أن يشعر الاحتلال بأن جنين ومخيمها ليست وحدها، مطالباً الكل الفلسطيني بالوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل.

وقال القرعاوي:" ما دام هناك احتلال لن تكون هناك حالة من الهدوء أو الهدنة معه، إلا بخروجه من أرضنا لأنه يشكل حالة استفزازية لكل الفلسطينيين.

وأكد أن الكل بات يقاوم ويتصدى للاحتلال لأن فكرة القبول به مرفوضة، وأن رسالة مخيم جنين واضحة وهي رسالة كل فلسطيني على هذه الأرض.

وأشار القرعاوي إلى أن الاحتلال يخشى أن تمتد هذه الأنفاس الحارة في مخيم جنين إلى كل الضفة، ولا يمكن للاحتلال حينها الاستمرار في عدوانه.

 وأوضح أن ما يجري في مخيم جنين هي قضية ثأرية فشل فيها الاحتلال عدة مرات ونجح الفلسطينيون في المخيم الذي وقف وقفة بطولية .

ونبه القرعاوي الى أن الكل الفلسطيني يتابع معركة الأحرار التي تؤكد أن الاحتلال يجب أن يقف عند حده.

وأضاف أن مخيم جنين عرف نقاط الضعف لهذا الاحتلال الذي لن يتمكن من تقييد المخيم.

واستشهد صباح اليوم أحمد السعدي وأصيب آخرين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين.

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