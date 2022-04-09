سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا سمر حمد، إن جنين تخوض معركة الصمود، وتتمخض لتلد مرحلة جديدة في النضال بالضفة الغربية.وأضافت حمد أن هذه المرحلة تتمثل في عدم الخضوع والاستسلام، مؤكدة أن جنين هي شعلة وخزان للبطولة.وشددت على أن الاحتلال واهم إن ظن أن الجرائم التي يرتكبها، ستقضي على الروح الجديدة التي ولدت في جنين، متوقعة أن تتصاعد عمليات المقاومة خلال الفترة المقبلة.وتابعت: "على الاحتلال أن يقتنع أن الشعب الفلسطيني لم يعد مستعدا للقبول بالحلول الوسط والمساومات، لأنه يريد أرضه واستقلاله"، مؤكدة أن جنين أوجعت الاحتلال في عمق وجوده، لذلك سيسعى الاحتلال لإظهار ردة فعل عنيفة، حتى يحاول لملمة صورته المتآكلة.واستشهد المقاوم أحمد السعدي صباح اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، وذكرت وزارة الصحة أن السعدي أصيب برصاصتين في الرأس والصدر أطلقها جنود الاحتلال.وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.يشار إلى أن الشهيد السعدي هو صديق الشهيد عبد الله الحصري، الذي ارتقى قبل بضعة أسابيع برفقة الشهيد شادي نجم الذين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين.وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بتل أبيب.