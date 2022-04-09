التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأدان أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، جرائم الاحتلال في مخيم جنين واستهداف المواطنين برصاصالقناصة.وقال التميمي في بيان له اليوم السبت "إن حكومة الاحتلال النازية تواصل عملياتها الإجرامية في إطار خطط معدة مسبقا، وكان نتيجتها صباح هذا اليوم استشهاد الشاب أحمد السعديواصابة أكثر من ثلاثة عشر شابا آخرها خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين".وأضاف التميمي بأن "هذه الجرائم لن تستطيع النيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني المصر على تحقيق أهدافه والحفاظ على كرامته الوطنية بكل اشكال النضال المتاحة في مواجهةالعنف والعنصرية الصهيونية".وانتقد التميمي "الصمت الدولي والكيل بمكيالين وحماية ودعم الاحتلال وتغطية جرائمه في الأرض المحتلة".